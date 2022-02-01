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Ребров: футболист оттренировался и все, а мой рабочий день растягивается и дальше

Технический координатор "Спартака" Артём Ребров рассказал о различиях работы с годами игровой деятельности.
Фото: ФК "Спартак"
— Понятно, что игроком устаёшь физически. Но футболист оттренировался и всё. А мой рабочий день растягивается и дальше. Многим вещам я только учусь, что-то не понимаю. Времени стало даже меньше, чем когда я был игроком. С 10 января, когда я вышел из отпуска, я каждый вечер домой возвращался около девяти, — рассказал Ребров в интервью "Чемпионату".

Напомним, 37-летний Ребров закончил карьеру по ходу нынешнего сезона и стал техническим координатором московского "Спартака". Всего за красно-белых вратарь сыграл в 131 матче, в которых пропустил 151 гол и 47 раз оставил свои ворота без пропущенного мяча.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги "Спартак" занимает девятую строчку турнирной таблицы, набрав в 18 матчах 23 очка.

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Теги: Спартак Ребров
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