"Из-за повреждения колена пропускал игру с "Уралом", и тогда уже вроде было принято решение, что я ухожу в ЦСКА. Решение было принято мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны "Локомотива" не было особого желания. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своем клубе", - цитирует Мухина "СЭ".
Напомним, Мухин перебрался в ЦСКА из "Локомотива" летом прошлого года. Сумма компенсации за него составила около 170 тысяч евро. Полузащитник дебютировал за красно-зеленых в РПЛ и успел провести за клуб 15 матчей.
В нынешнем сезоне на счету Мухина 18 матчей за "ЦСКА" в РПЛ и Кубке России. Он пока не отличался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 4 млн евро.
Мухин: хотелось остаться в "Локомотиве", но с их стороны не было особого желания
Фото: ПФК ЦСКА