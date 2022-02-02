— Не очень верю, что им удастся зацепиться за Лигу Европы, скорее можно говорить про Лигу конференций, — рассказала Смородская в интервью "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне московский "Спартак" занимает девятую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав в 18 матчах 23 очка. В Лиге Европы команда добралась до 1/8 финала турнира. Победитель соревнований получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
"Спартак" сыграл вничью с "Ригой". Встречу посетили Салихова с Федуном
Смородская: не очень верю, что "Спартаку" удастся зацепиться за Лигу Европы, скорее за Лигу конференций
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила шансы "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: Getty Images