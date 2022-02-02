"Закон принят — его нужно исполнять. Никакие манипуляции не пройдут! Думаю, администрация ФК "Химки" встретится с болельщиками и объяснит им нашу позицию. Что, если они не согласятся исполнять нашу позицию? Значит, будут смотреть футбол по телевизору", - приводит слова Терюшкова "РБ Спорт".
17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Fan ID - паспорт болельщика, который необходимо будет получить, чтобы присутствовать на стадионе. Фанаты нескольких клубов РПЛ выразили протест против введения данного закона. В частности о протесте заявляли болельщики "Зенита", "Спартака", "Ростова", "Крыльев Советов" и "Уфы".
Терюшков - о Fan ID: если фанаты не согласятся исполнять нашу позицию, то будут смотреть футбол по телевизору
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал реакцию фанатов на введение паспорта болельщика.
Фото: Матч ТВ