Соболев рассказал, как справился с недовольством болельщиков во время голевой засухи

Соболев отметил, что сначала сильно беспокоился из-за недовольства болельщиков, но затем сумел справиться с ситуацией.
"Когда меня в этом сезоне начали очень жестко прессовать, первое время было очень тяжело. Затем голова очистилась: не было никаких мыслей об обязательном голе или другом результативном действии, просто перестал обращать внимание на это все. Более-менее стало получаться, а с каждым голом уверенность росла все больше и больше", - сообщил Соболев.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Соболев поучаствовал в 16 матчах, забил четыре гола и сделал две голевые передачи. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы 24-летний нападающий провел пять матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. В Лиге Европы команда вышла в 1/8 финала турнира с первого места в группе.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Спартак"