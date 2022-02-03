Первый вопрос звучал так: "Когда перестанешь нырять?" Напомним, ранее форварда часто обвиняли в симуляциях.
"Никогда", - уверенно ответил Соболев на этот вопрос.
Также Соболев отметил, что ему ближе игра нападающего "Байера" Патрика Шика, нежели выступления форварда "Вест Хэма" Майкла Антонио, а также выразил надежду, что вернется на прежний уровень уже в марте.
Нападающий Александр Соболев перешел в "Спартак" в 2020 году. Концовку сезона-2019/2020 он провел в московском клубе на правах аренды, трансфер игрока принадлежал "Крыльям Советов". Летом того года Александр подписал полноценный контракт со "Спартаком".
В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и стал автором 4 результативных передач.
Источник: "СЭ"
Форвард "Спартака" Соболев ответил, когда перестанет "нырять"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев ответил на несколько вопросов от болельщиков.
Фото: ФК "Спартак"