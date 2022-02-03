Напомним, Александр Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды во второй части сезона-2019/20. Тогда Кокорин принадлежал петербургскому "Зениту". За сочинский клуб форвард провел в общей сложности 10 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
"Пока никаких разговоров на эту тему, даже наметок, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах. Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил", - цитирует Федотова Чемпионат.
В январе прошлого года Александр Кокорин подписал контракт с "Фиорентиной". Соглашение с клубом Серии А рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел за "фиалок" 6 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. На счету Кокорина 1 желтая карточка. Всего за "Фиорентину" Александр сыграл в 10 матчах.
В России Кокорин также защищал цвета "Динамо" и "Спартака".
Кокорина включили в заявку "Фиорентины" на вторую часть сезона Серии А
"Никаких разговоров не было". Федотов - о возможном возвращении Кокорина в "Сочи"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о вероятности возвращения нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в сочинский клуб.
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