Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
22:00
БетисНе начат
П1 2.09X 3.6П2 3.55
Атлетик
23:30
Реал МадридНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.55

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
18:00
МидтьюлландНе начат
Хеккен
18:00
РостовНе начат
Сделать ставку

"Никаких разговоров не было". Федотов - о возможном возвращении Кокорина в "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о вероятности возвращения нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в сочинский клуб.
Фото: Getty images
Напомним, Александр Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды во второй части сезона-2019/20. Тогда Кокорин принадлежал петербургскому "Зениту". За сочинский клуб форвард провел в общей сложности 10 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

"Пока никаких разговоров на эту тему, даже наметок, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах. Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил", - цитирует Федотова Чемпионат.

В январе прошлого года Александр Кокорин подписал контракт с "Фиорентиной". Соглашение с клубом Серии А рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний россиянин провел за "фиалок" 6 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился. На счету Кокорина 1 желтая карточка. Всего за "Фиорентину" Александр сыграл в 10 матчах.

В России Кокорин также защищал цвета "Динамо" и "Спартака".

Кокорина включили в заявку "Фиорентины" на вторую часть сезона Серии А


Теги: Федотов Сочи Кокорин Фиорентина
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Шатов объяснил, почему подписал контракт с "Уралом" до конца сезона
Источник: российские футзалисты получат двойные премиальные в случае победы над Украиной в полуфинале Евро 2
Калиниченко: трансферная кампания "Спартака" - расчистка авгиевых конюшен по-итальянски 3
УЕФА отметил "Тамбов", который выставлял на поле в течение сезона 50 игроков 1
"Никаких разговоров не было". Федотов - о возможном возвращении Кокорина в "Сочи" 1
СМИ: РПЛ попросила футболистов воздержаться от комментариев на тему введения Fan ID 6
Вингер "Ахмата" Янку на правах аренды перешел в румынский "Фарул"
Созин: провести матч с Польшей на стадионе "Динамо" - единственный выход
Василий Березуцкий: надеюсь на то, что в ЦСКА будут еще новички
Форвард "Спартака" Соболев ответил, когда перестанет "нырять" 5
Березуцкий прокомментировал уход трех игроков ЦСКА в аренду 1
Вратарь "Сочи" Адамов рассказал о срыве трансфера в "Зенит"
А. Березуцкий - о матче с "Виборгом": болельщикам игра должна была понравиться 4
Агент Тиля не исключил, что футболист может остаться в аренде в "Фейеноорде" еще на сезон 6
Рамос может пропустить матчи "ПСЖ" с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Вратарь лондонского "Арсенала" Федорущенко впервые приглашен в юношескую сборную России
У «Зенита» шесть футболистов из Южной Америки в составе. Нашумевшая «Селекция-12» похоронена и забыта 7
Источник: Луис Адриано станет одноклубником Кудряшова 1
Голкипер "Сочи" Адамов: любой футболист России может позавидовать карьере Акинфеева
Бьелса: невозможно понять, как работает мозг Гвардиолы. Клоппа проще раскусить
Карпин не вызвал Соболева на встречу с игроками сборной из "Спартака" 2
РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарным доходам клубов в 2020 финансовом году 2
Лещенко: решение перенести матч с Польшей на стадион "Динамо" - правильное. В "Лужниках" нет футбольной атмосферы 1
Вагнер Лав мог перейти в "Сабах". Бывшего форварда ЦСКА хотел видеть в команде Мусаев
"Зенит" и ЦСКА попали в топ-20 клубов Европы за 2020 финансовый год 3
Соболев: игроки "Спартака" ждали прощальную речь от Витории на командном ужине, но он ее не произнес 4
Сарри может покинуть "Лацио" из-за недовольства трансферной кампанией клуба. Ранее римляне хотели подписать Миранчука
Джикия - о результате матча с "Ригой": мы готовимся прежде всего к игре с ЦСКА
Соболев рассказал, как справился с недовольством болельщиков во время голевой засухи
Руководитель "Арсенала" Аджоев прокомментировал подписание Деспотовича 1
Все новости
-