Напомним, 30 января "Зенит" объявил о подписании пятилетнего контракта с нападающим Юри Алберто. Последним клубом форварда был "Интернасьонал".
Алберто стал пятым бразильцем в составе "Зенита". Помимо Юри Алберто за "сине-бело-голубых" выступают защитник Дуглас Сантос, а также полузащитники Вендел, Малком и Клаудиньо.
"5 бразильцев в "Зените"? Мы же должны свой спорт развивать. Вот будет этого бразильца Путин награждать, а он ведь и не поймет ничего. Нужно учиться играть самим. В конце концов, у нас что, негров своих что ли нет? Масса людей, которые этнические бразильцы и африканцы", - цитирует Малинковича Sport24.
Зенит" сейчас проводит тренировочный сбор в Португалии. Сбор начался в субботу, 29 января, и продлится по 11 февраля. В рамках сбора "сине-бело-голубые" примут участие в турнире "Atlantic Cup". Сегодня подопечные Семака обыграли датский "Мидтьюлланд" (1:0).
Депутат Малинкович - о 5 бразильцах в "Зените": в России что, негров своих нет? Нужно учиться играть самим
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович высказался о том, что в составе петербургского "Зенита" играет 5 бразильских футболистов.