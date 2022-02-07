"Для Дзюбы важно играть. Возможно, переезд в новый чемпионат пойдет ему на пользу — у многих наступает такой момент, когда нужно поработать с новым тренером, окунуться в другой клуб, попробовать изменить свою жизнь. Такой шаг помог бы вырасти ему как человеку и футболисту", - приводит слова Уилкшира "РБ Спорт".
Напомним, 4 февраля турецкие СМИ сообщили о том, что предложение российскому форварду сделал "Фенербахче". Отмечалось, что в ближайшие дни должна состояться новая встреча между представителями футболиста и клуба. При этом в российских СМИ появилась информация, что Дзюба не планирует рассматривать предложения из других стран.
В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил десять голов и стал автором девяти результативных передач. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Дзюба может перебраться по окончании контракта в "Рубин".
Уилкшир: переезд в новый чемпионат помог бы вырасти Дзюбе как человеку и футболисту
Бывший защитник "Динамо" Люк Уилкшир прокомментировал слухи о возможном переходе Артема Дзюбы в "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"