"Хочу сказать, что мой дебют получился удачным: я забил гол и отдал голевую передачу. Меня поздравили партнеры по команде, а также мои родители, которые смотрели этот матч. Можно сказать, что мой старт получился удачным", - сказал Медине в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, "армейцы" в январе объявили о переходе парагвайского полузащитника. Он подписал контракт с клубом на 3,5 года.
Контракт Медины с "Нью Йорк Сити", где он выступал ранее, истек 1 января. В прошедшем сезоне МЛС Медина сыграл 37 матчей (включая плей-офф), забил 9 мячей и отдал 2 результативных передачи.
Парагваец дебютировал за ЦСКА в товарищеском матче против "Виборга" (3:2), в котором забил гол и отдал результативный пас на Антона Заболотного.
Медина: можно сказать, что мой старт в ЦСКА получился удачным
Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал о том, как оценивает свой дебют за клуб.
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