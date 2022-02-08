Ожидается, что срок арендного соглашения составит 1,5 года. При этом "Зенит" будет иметь право вернуть футболиста обратно в любое трансферное окно.
Хотулев является воспитанником "Зенита". В нынешнем розыгрыше РПЛ 19-летний защитник принял участие в одном матче.
Отметим, что "Зенит" является лидером российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров. В активе петербуржцев 38 набранных очков. "Оренбург" занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в запасе 53 очка.
Источник: Чемпионат
СМИ: защитник "Зенита" Хотулев перейдет в "Оренбург" на правах аренды
"Оренбург" в ближайшее время арендует у "Зенита" защитника Данилу Хотулева.
Фото: "Зенит"