Бразильский футболист заключил с "Химками" соглашение до конца текущего сезона.
"Мы очень счастливы. Думаю, Виана сможет задержаться в России дольше, чем на пять месяцев", - цитирует агента РБ Спорт.
Виана является воспитанником "Крузейро". В составе этого клуба он начал профессиональную карьеру. В 2016-м защитник перешел в "Олимпиакос". После этого Виана выступал за "Брагу", а также играл за "Фламенго" на правах аренды.
Напомним, что "Химки" завершили первую часть нынешнего розыгрыша РПЛ на 16-м месте в турнирной таблице. Команда Игоря Черевченко ушла на зимний перерыв в чемпионате, набрав 14 очков.
"Химки" объявили об аренде защитника "Браги" Бруно Вианы
Агент Вианы: Бруно сможет задержаться в России дольше, чем на пять месяцев
Федерико Пасторелло, агент защитник Бруно Вианы, переход бразильского футболиста в "Химки".
Фото: ФК "Химки"