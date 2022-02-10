Умяров ответил на вопрос о сильных качествах Николсона, выделив способность нападающего эффективно играть при завершении атак.
"Бросилось в глаза его завершение: на одной из тренировок мы выполняли упражнение, где нужно было сделать прокат и завершить. Мне кажется, Николсон десять из десяти забил", - рассказал Умяров.
Напомним, что Николсон перешел в "Спартак" из "Шарлеруа" в зимнее трансферное окно. Накануне он оформил дубль в товарищеском матче с клубом "Лива" (5:1). До этого он забил гол в контрольной игре с "Уралом" (3:1).
Источник: Sport24
Умяров: бросилось в глаза завершение Николсона. На одной из тренировок он десять из десяти забил
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался о новичке "красно-белых" - ямайском форварде Шамаре Николсоне.
Фото: "Спартак"