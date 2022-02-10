Вероятно, стороны продлят контракт на год. Срок действующего соглашения Ерохина с "Зенитом" истекает по завершении сезона.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Ерохин принял участие в 18 матчах. На счету 32-летнего полузащитника шесть голов и две результативные передачи.
"Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе петербургской команды 38 набранных очков. От второго места, на котором находится "Динамо", "Зенит" отделяют два очка.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Зенит" продлит на год контракт с Ерохиным
"Зенит" близок к продлению контракта с полузащитником Александром Ерохиным.
Фото: "Зенит"