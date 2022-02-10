Ранее СМИ сообщили, что клубы российской Премьер-Лиги планируют обсудить вопрос увеличения числа участников чемпионата. Речь идет о расширении РПЛ до 18 команд.
Семин поддержал инициативу, предполагающую расширение Премьер-Лиги. По его словам, в России много стадионов, и они должны быть задействованы в матчах высокого уровня.
"Я думаю, клубы правильно делают, что хотят расширить РПЛ до 18 команд. У нас очень много стадионов, и они должны быть задействованы", - сказал Семин.
Источник: РБ Спорт
Источник: клубы РПЛ планируют обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд
Семин поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о потенциальном увеличении количества участников РПЛ.
Фото: "СЭ"