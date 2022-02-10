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Семин поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о потенциальном увеличении количества участников РПЛ.
Фото: "СЭ"
Ранее СМИ сообщили, что клубы российской Премьер-Лиги планируют обсудить вопрос увеличения числа участников чемпионата. Речь идет о расширении РПЛ до 18 команд.

Семин поддержал инициативу, предполагающую расширение Премьер-Лиги. По его словам, в России много стадионов, и они должны быть задействованы в матчах высокого уровня.

"Я думаю, клубы правильно делают, что хотят расширить РПЛ до 18 команд. У нас очень много стадионов, и они должны быть задействованы", - сказал Семин.

Источник: РБ Спорт

Источник: клубы РПЛ планируют обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд


Теги: Семин
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