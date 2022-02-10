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Смородская: увеличивать число команд в РПЛ бесполезно. Это какая-то профанация

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на информацию о намерении клубов РПЛ обсудить возможность расширения лиги.
Фото: Getty Images
Смородская отметила, что не видит смысла в увеличении количества участников российской Премьер-Лиги.

"Увеличивать количество команд в РПЛ абсолютно бесполезно, потому что 16 команд некому содержать. Кто будет поддерживать 18 команд, я не представляю. Профанация какая-то!" - сказала Смородская.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что клубы РПЛ собираются обсудить возможность увеличения числа участников чемпионата. Речь идет о расширении Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.

Источник: РБ Спорт

Источник: клубы РПЛ планируют обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд


Теги: Смородская
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