Смородская отметила, что не видит смысла в увеличении количества участников российской Премьер-Лиги.
"Увеличивать количество команд в РПЛ абсолютно бесполезно, потому что 16 команд некому содержать. Кто будет поддерживать 18 команд, я не представляю. Профанация какая-то!" - сказала Смородская.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что клубы РПЛ собираются обсудить возможность увеличения числа участников чемпионата. Речь идет о расширении Премьер-Лиги с 16 до 18 команд.
Источник: РБ Спорт
Источник: клубы РПЛ планируют обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд
Смородская: увеличивать число команд в РПЛ бесполезно. Это какая-то профанация
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на информацию о намерении клубов РПЛ обсудить возможность расширения лиги.
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