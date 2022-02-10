Фарке отметил, что "Краснодар" будет стремиться подняться вверх в турнирной таблице и пробиться в еврокубки.
"Хочу вас заверить, что мы постараемся финишировать выше пятого места - буду рад, если в следующем сезоне мы как минимум получим шанс сыграть в еврокубках. При этом в футболе ничто не работает по нажатию кнопки - это процесс, в котором тебе нужно одно-два, а иногда и три трансферных окна, чтобы полностью изменить команду и закрепить в ней свои идеи", - сказал Фарке.
Напомним, что Фарке возглавил "Краснодар" в январе после того, как пост наставника команды покинул Виктор Гончаренко. До этого немецкий специалист тренировал "Норвич". Фарке работал с английской командой в 2017-2021 годах.
Отметим, что "Краснодар" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 турах чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
Фарке рассказал о целях "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке высказался о целях команды на вторую часть нынешнего сезона.
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