Президент "Урала" выступил за расширение РПЛ со следующего сезона

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что он выступает за расширение РПЛ до 18 команд.

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Понятно, что следующий сезон получится очень тяжелым – запланирован чемпионат мира, не очень понятно, когда нам стартовать. Но я двумя руками за расширение уже со следующего сезона, — цитирует Иванова



Ранее стало известно, что клубы Российской Премьер-лиги рассмотрят расширение чемпионата до 18 команд. Ныне в РПЛ выступают 16 коллективов, двое из которых вылетают напрямую, двое — попадают в стыковые матчи с командами Футбольной национальной лиги, занявших по итогу сезона 3 и 4 место.



Мозес ещё на год в "Спартаке", а Бакаев уйдет? В РПЛ будет 18 команд? Главное за 10 февраля — Расширение лиги даст толчок нашему футболу, тренеры будут смелее доверять молодым. Я всегда выступал за 18 команд в лиге, мы это уже не раз обсуждали.Понятно, что следующий сезон получится очень тяжелым – запланирован чемпионат мира, не очень понятно, когда нам стартовать. Но я двумя руками за расширение уже со следующего сезона, — цитирует Иванова "РБ Спорт" Ранее стало известно, что клубы Российской Премьер-лиги рассмотрят расширение чемпионата до 18 команд. Ныне в РПЛ выступают 16 коллективов, двое из которых вылетают напрямую, двое — попадают в стыковые матчи с командами Футбольной национальной лиги, занявших по итогу сезона 3 и 4 место.