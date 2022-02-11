— Самый известный человек, который мне писал в директ? Гризманн. Он меня купил в какой-то футбольной игре и просто в директ в Instagram написал: "Привет, как дела? Я слежу за тобой, удачи тебе!" Я не начал ему написывать, просто ответил и все. Не люблю навязываться, — рассказал Захарян в интервью "Спорт-Экспресс".
30-летний Гризманн, принадлежащий "Барселоне", выступает на правах аренды за мадридский "Атлетико". В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Мадридский клуб может выкупить футболиста по окончании аренды за 40 миллионов евро.
"Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся". Захарян — о сообщениях от болельщиков "Спартака"
"Привет, как дела? Я слежу за тобой, удачи тебе". Гризманн написал Захаряну
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал о знаменитостях, которые писали ему в "директ инстаграма".
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