"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".
"У "Бетиса" тяжелый график, попадание в Лигу чемпионов дает большие деньги, главное для них там, во внутренних турнирах. Лига Европы особого заработка испанцам не дает, так что все в руках у "Зенита".
Если "Зенит" начнет подстраиваться под "Бетис" и не станет играть в агрессивный атакующий футбол, зачем тогда все это смотреть? 0:0 в Питере и 0:1 в Испании – какой смысл? Дома нужно загонять "Бетис" и выигрывать, а в гостях исходить из того, как закончится первый матч", - цитирует Быстрова Bobsoccer.
Сегодня "Зенит" завершил тренировочный сбор в Португалии. В последнем матче на этом сборе сине-бело-голубые победили датский "Брондбю" (2:1). Петербуржцы выиграли предсезонный турнир Atlantic Cup. Ранее петербуржцы обыгрывали "Мидтьюлланд" (1:0) и "Копенгаген" (1:1, 4:3 - по пенальти). В 3-х матчах "Зенит" набрал 8 очков.
Быстров: "Зениту" дома нужно загонять "Бетис" и выигрывать
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча петербуржцев против "Бетиса" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"