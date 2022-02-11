"Руководство поступило очень грамотно". Семин — о продаже Азмуна в "Байер"

— На мой взгляд, руководство поступило очень грамотно, отпустив сейчас футболиста, который оставаться не собирался. "Зенит" сработал на перспективу. Выбор сильных атакующих игроков для решения турнирных задач и так есть. Да и Азмун уже созрел, чтобы попробовать себя в Европе, — цитирует Семина "Спорт Уик-Энд".
27-летний Азмун в январе 2022 года изначально подписал с "Байером" предварительный контракт, который должен был вступить в силу летом. Однако затем "Зенит" согласился отпустить нападающего в немецкий клуб досрочно в зимнее трансферное окно, а взамен подписал форварда "Интернасьонала" Юри Алберто.
Азмун выступал за "Зенит" с февраля 2019 года.
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