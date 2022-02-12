По сведениям источника, сейчас питерцы сконцентрированы на поисках центрального защитника, трансфер которого может быть оформлен уже зимой. При этом основной зоной поиска являются итальянский и немецкий чемпионаты. Также отмечается, что усиление именно центра обороны - инициатива главного тренера клуба Сергея Семака
Напомним, контракт защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого истекает этим летом. Ранее сообщалось, что приоритетом для футболиста является продолжение карьеры в Санкт-Петербурге, но клуб все еще не смог договориться с ним о новом соглашении.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ в статусе лидера чемпионата. В активе команды 38 очков в 18 встречах.
Источник: Metaratings
Источник: "Зенит" ищет нового центрального защитника в Италии и Германии. Трансфер может состояться уже зимой
"Зенит" продолжает подбирать варианты для усиления оборонительной линии команды.
Фото: ФК "Зенит"