Как сообщает источник, долг казанцев за пользование стадионом составляет уже 40 млн рублей. Первоначально стоимость аренды составляла 3,8 млн за матч, но из-за пандемии коронавируса сумму снизили до 2,8 млн.
Однако, сообщается, что "Рубин" вообще не платит за аренду арены. В связи с этим руководство стадиона планирует поставить ультиматум - либо казанцы выплачивают долг, либо их больше не впустят на стадион.
"Рубин" ушел на зимний перерыв на десятом месте в РПЛ. В активе команды Леонида Слуцкого 22 очка в 18 встречах. В первом матче после возобновления чемпионата казанцы сыграют с "Зенитом". Встреча состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге.
Источник: "Бизнес Online"
СМИ: "Рубин" задолжал 40 млн рублей за аренду "Ак Барс Арены". Клуб могут не пустить на стадион
У казанского "Рубина" продолжает копиться долг за арену "Ак Барс Арены".
Фото: Бизнес Online