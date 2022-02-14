Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о заинтересованности "Зенита" в услугах Инкапье. Также указывалось, что за 20-летним эквадорцем следят "Тоттенхэм", "Севилья", "Милан", "Наполи" и "Рома".
Агент Инкапье заявил, что не владеет информацией об интересе "Зенита" к игроку.
"Интерес "Зенита" к Пьеро? Впервые слышу, мне ничего об этом неизвестно", - сказал Сьерра.
Источник: Sport24
"Зенит" называется в числе претендентов на защитника "Байера" Инкапье. Летом игроком интересовался "Локомотив"
Агент Инкапье: интерес "Зенита" к Пьеро? Впервые слышу
Агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы защитника "Байера" Пьеро Инкапье, высказался об информации, согласно которой его клиентом интересуется "Зенит".
Фото: Getty Images