Ранее РБ Спорт сообщил, что "Ахмат" мониторил ситуацию по трем центральным защитникам - Илье Гапонову ("Спартак"), Егору Сорокину ("Краснодар") и Нуралы Алипу ("Кайрат"). Грозненцы рассматривают варианты на предмет усиления позиции центрального защитника.
По данным источника, "Зенит" намерен сохранить казахстанского игрока в своем составе и не уступит его грозненскому клубу.
Защитник Нуралы Алип находится на просмотре в "Зените". Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые возьмут защитника "Кайрата" в аренду до конца сезона. Представление Алипа в качестве игрока петербургского клуба, с большой долей вероятности, состоится завтра, 16 февраля.
Источник: Meta-ratings.kz
СМИ: "Зенит" не отдаст Алипа "Ахмату"
Казахстанский защитник Нуралы Алип не перейдет в "Ахмат".
Фото: ФК "Зенит"