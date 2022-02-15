Будущее Семака в "Зените" не зависит от результатов выступления команды в Лиге Европы. Ключевым фактором является выступление в РПЛ. При этом на данный момент руководство "Зенита" заинтересовано в продолжении сотрудничества с Семаком. Ожидается, что активные переговоры по продлению контракта с тренером начнутся после завершения сезона.
Отметим, что контракт Семака с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года. 45-летний специалист тренирует петербургскую команду с 2018 года.
Источник: Bobsoccer
Источник: руководство "Зенита" собирается продлить контракт с Семаком
"Зенит" намерен провести переговоры о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком по окончании нынешнего сезона.
Фото: "Зенит"