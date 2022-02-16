Ранее сообщалось, что Пруцевым интересуются сразу несколько команд ФНЛ, но главный тренер сочинцев Владимир Федотов не был уверен в том, что клубу стоит отпускать полузащитника.
Как сообщает источник, в итоге в "Сочи" решили, что Пруцеву будет полезно получать постоянную игровую практику и договорились с "Нефтехимиком" о его аренде.
Егор Пруцев является младшим братом Данила Пруцева, который в это трансферное окно перебрался в "Спартак". Первую часть сезона Егор провел в аренде в "Текстильщике", который также выступает во втором по силе чемпионате страны. На счету 19-летнего игрока 24 матча, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Нефтехимик" арендовал полузащитника "Сочи" Егора Пруцева. Это младший брат новичка "Спартака"
Полузащитник "Сочи" Егор Пруцев отправится в аренду в "Нефтехимик".
Фото: РПЛ