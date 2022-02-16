"Мы всегда были за расширение лиги, та же позиция у нас и остается, ничего не меняется. Это больше матчей, больше российских игроков. Мне кажется, что для такой страны, как Россия, 18 команд - это минимум", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Сейчас в РПЛ играет 16 команд. Последний раз в чемпионате России было больше участников в 1997-м году, тогда в высшей лиге выступало 18 команд. Напомним, в 2019-м и 2020-м годах большинство клубов РПЛ голосовали за расширение лиги, но оно в итоге не состоялось.
После 18 туров в РПЛ лидирует "Зенит", набравший 38 очков. Он опережает на два зачетных балла "Динамо". "Уфа" занимает предпоследнее место в лиге. В активе команды Алексея Стукалова 16 очков.
Газизов - о возможном расширении РПЛ: для такой страны, как Россия, 18 команд - это минимум
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выступил за увеличение количества команд в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"