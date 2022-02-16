Об этом сообщает "Матч ТВ".
Соглашение Дзюбы с "Зенитом" заканчивается летом нынешнего года. Контракт 33-летнего форварда продлится автоматически, если футболист проведет 70% от общего количества игрового времени в петербургском клубе в этом сезоне. На данный момент показатель составляет примерно 60%.
По информации источника, "Зенит" в любом случае рассчитывает на Дзюбу в будущем. Ранее сообщалось, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сомневается в необходимости продолжения сотрудничества с Артемом и не особо хочет оставлять форварда в клубе.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2022 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.
СМИ: "Зенит" рассчитывает на Дзюбу, переговоры пройдут по окончании сезона
Переговоры о продлении контракта между "Зенитом" и нападающим Артемом Дзюбой запланированы после окончания текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"