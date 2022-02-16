По данным источника, Ерохин в ближайшее время продлит контракт с "Зенитом". Новое соглашение 32-летнего российского футболиста с сине-бело-голубыми будет действовать до 2024 года.
Отметим, что текущий контракт Ерохина с "Зенитом" рассчитан до лета 2022 года.
Полузащитник Александр Ерохин перешел в "Зенит" на правах свободного летом 2017 года. В текущем сезоне Александр провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и стал автором 2 результативных передач. В общей сложности за "сине-бело-голубых" 32-летний футболист сыграл в 152 матчах и забил 33 мяча. Также Ерохин защищал цвета "Урала" и "Ростова".
Источник: СЭ
Ерохин - лучший бомбардир "Зенита" на зимних сборах
СМИ: "Зенит" продлит контракт с Ерохиным до 2024 года
Стало известно, на какой срок полузащитник Александр Ерохин продлит контракт с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"