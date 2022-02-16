Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что клубы РПЛ могут обсудить увеличение количества команд в высшей лиге чемпионата России. Речь идет о расширении до 18 команд к сезону-2023/24.
"Вопроса о расширении РПЛ нет в повестке. Я не знаю, почему вы это сейчас обсуждаете. Официально об этом речи не идет. Я предполагал, что это вопрос может сегодня прозвучать, поэтому уточнил его в разговоре с Александром Дюковым. Ответ был такой же: этого вопроса нет в повестке", - сказал Хачатурянц.
Сейчас в РПЛ играет 16 команд. Последний раз в чемпионате России было больше участников в 1997-м году, тогда в высшей лиге выступало 18 команд.
После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский "Зенит". В активе "сине-бело-голубых" 38 очков. На 2 очка от подопечных Семака отстает "Динамо" (36 очков), "бело-голубые" занимают второе место. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко).
Источник: Sport24
Хачатурянц: вопроса о расширении РПЛ нет в повестке
Президент РПЛ Ашот Хачатурняц ответил на вопрос о возможном увеличении числа участников чемпионата России.
Фото: РФС