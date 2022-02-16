"Смысл говорить об РПЛ, если и так все понятно с чемпионом. В России "Зениту" может навязать конкуренцию только "Спартак", но при условии нормальных покупок. "Динамо" выходит на лидирующие позиции? Верно, но почему? В команду тоже начали вливать деньги", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ лидером чемпионата. В активе команды Сергея Семака 38 набранных очков в 18 турах. Ближайшим преследователем питерцев является "Динамо", отстающее от сине-бело-голубых на 2 очка. "Спартак" с 23-мя зачетными баллами занимает девятую строчку в турнирной таблице.
Напомним, завтра "Зениту" предстоит домашняя встреча против "Бетиса" в 1/16 Лиги Европы. Матч стартует в 20:45 по московскому времени.
Мостовой: в России "Зениту" может навязать конкуренцию только "Спартак", но при условии нормальных покупок
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, как навязать конкуренцию действующему чемпиону РПЛ "Зениту".
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