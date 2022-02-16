Источник: Газизов предложил уменьшить число команд, которые напрямую вылетают из РПЛ

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов выступил с инициативой уменить количество команд, которые вылетают из РПЛ в ФНЛ.

Фото: ФК "Спартак"





Прямо сейчас предпоследнее место в РПЛ занимает как раз "



Действующая система вылета в РПЛ действует с сезона 2011/12, когда к двум напрямую вылетающим командам добавили еще две, которые играют в стыковых матчах против третьей и четвертой команд ФНЛ.



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Как сообщает источник, Газизов выдвинул идею на последнем общем собрании клубов РПЛ. Согласно его предложению, из РПЛ напрямую должна вылетать только команда, занимающая последнее место в турнирной таблице, а клуб, занявший 15-ю строчку, будет отправляться в стыковые матчи. Ранее сегодня Газизов также выступил за расширение РПЛ до 18 команд.Прямо сейчас предпоследнее место в РПЛ занимает как раз " Уфа ", набравшая 16 очков в 18 турах РПЛ. На последнем месте идут "Химки". В активе подопечных Игоря Черевченко 14 зачетных баллов.Действующая система вылета в РПЛ действует с сезона 2011/12, когда к двум напрямую вылетающим командам добавили еще две, которые играют в стыковых матчах против третьей и четвертой команд ФНЛ.Источник: "РБ Спорт"