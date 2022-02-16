"Очевидно, что Дзюба — топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит. Юри Алберто тоже силен, он приехал из "Интернасьоналя". Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать", - цитирует Сергеева "СЭ".
Напомним, Иван Сергеев стал игроком "Зенита" в это трансферное окно. Ранее он выступал за "Крылья Советов". Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года В этом сезоне на счету Сергеева 20 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ в статусе лидера чемпионата. В активе команды Сергея Семака 38 очков в 18 турах. Также питерцам в четверг предстоит играть против "Бетиса" в 1/16 Лиги Европы. Встреча стартует в 20:45 по московскому времени.
Сергеев: Дзюба — топ-форвард, Юри Алберто тоже силен. Для меня это хорошо: конкуренция закаляет
Новичок "Зенита" Иван Сергеев оценил уровень конкурентов за место форварда в питерском клубе.
Фото: ФК "Зенит"