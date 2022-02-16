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СМИ: клубы РПЛ смогут потратить деньги за игровые минуты россиян только на академии

Средства, полученные клубами, за использование молодых россиян за счет "налога на легионеров" можно будет потратить только на развитие собственных академий.
Фото: РФС
Напомним, сегодня появилась информация, что РФС согласовала с Министерством спорта РФ новую формулу лимита на легионеров - 12 россиян + 13 иностранцев в заявке. При этом будет введен, "налог на легионеров", который обяжет все клубы платить за использование иностранных футболистов. Деньги, полученные таким образом, будут распределяться среди клубов, которые предоставляют игровое время россиянам до 23-х лет.

Как сообщает источник, эти финансы клубы смогут потратить исключительно на развитие собственных академий. Ранее сегодня сообщалось, что за каждую минуту, которую футболист-легионер проведет на поле клуб будет выплачивать 10 тысяч рублей. Если иностранец младше 23-х, то ставка понижается до 5 тысяч.

Прямо сейчас в РПЛ разрешено регистрировать 8 легионеров. При этом их число на поле не ограничено.

Источник: "СЭ"


Теги: РФС
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