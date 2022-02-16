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Агент Кухты: у Яна хорошие впечатления от работы с Гисдолем. Ему нравится, как играет "Локомотив"

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы новичка "Локомотива" Яна Кухты, заявил, что его клиенту нравится находиться в московском клубе.
Фото: "Локомотив"
Агент сообщил, что у Кухты сложились хорошие впечатления от работы с главным тренером "Локомотива" Маркусом Госдолем. Также Кухта доволен атмосферой в команде, заявил Мартинович.

"Яну очень нравится в "Локомотиве", он счастлив там находиться. У него исключительно хорошие впечатления о Гисдоле, его тренировках и игровой философии. Ему нравится, во что и как играет "Локомотив". Ян доволен атмосферой в команде, партнеры очень тепло его приняли", - сказал Мартинович.

Напомним, что в январе Кухта перешел в "Локомотив" из "Славии". Контракт чешского форварда с московским клубом рассчитан на 4,5 года.

Источник: Sport24


Теги: Кухта Локомотив
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