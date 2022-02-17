Напомним, контракт форварда с петербургским клубом рассчитан до лета 2022 года.
По данным источника, Семак хотел бы, чтобы футболист покинул команду еще до закрытия зимнего трансферного окна, учитывая сохраняющийся интерес к Дзюбе со стороны "Рубина". В России трансферное окно закроется 22 февраля.
Отмечается, что руководство "Зенита" не планирует отпускать форварда зимой и пытается убедить Семака в необходимости сохранения футболиста. На стороне наставника сине-бело-голубых в данном вопросе выступает заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин, который не видит необходимости в подписании нового контракта с Дзюбой.
Нападающий Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и стал автором 9 результативных передач. В общей сложности за петербургский клуб Дзюба сыграл в 234 матчах и забил 105 мячей.
Сегодня "Зенит" сыграет с "Бетисом" в первом матче плей-офф Лиги Европы.
Источник: Metaratings
СМИ: Семак выступает против продления контракта с Дзюбой, Аршавин поддерживает тренера
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак категорически против продления контракта с нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"