Напомним, на днях появилась информация, что РФС согласовал с Министерством спорта РФ новую формулу лимита на легионеров - 12 россиян + 13 иностранцев в заявке. При этом будет введен, "налог на легионеров", который обяжет все клубы платить за использование иностранных футболистов. Деньги, полученные таким образом, будут распределяться среди клубов, которые предоставляют игровое время россиянам до 23-х лет.
Как сообщает источник, РФС не планирует дополнительно вводить потолок зарплат, поскольку опасается, что это увеличит риск коррупции в РПЛ. По мнению РФС, клубам будет сложно мешать обходить подобное ограничение.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: РФС не будет вводить потолок зарплат в РПЛ из-за риска коррупции
В чемпионате России не появится потолок зарплат.
Фото: РФС