Ранее появилась информация, что футболист близок к переходу в московский клуб на правах аренды.
"Я ничего не знаю про интерес ЦСКА к Мартинесу. Со мной из России никто не связывался. Это все, что я могу вам сказать", - цитирует Арандилью Metaratings.
Полузащитник Эмилиано Мартинес выступает за "РБ Брагантино" с лета 2021 года. В прошлом сезоне бразильской Серии А 22-летний уругваец провел 13 матчей, результативными действиями не отметился. Контракт Мартинеса с "Брагантино" рассчитан до августа 2026 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.
Агент Мартинеса из "Брагантино" опроверг информацию о возможной аренде игрока в ЦСКА
Агент Хуан Мануэль Арандилья, представляющий интересы полузащитника "РБ Брагантино" Эмилиано Мартинеса, отреагировал на информацию о том, кто ЦСКА хочет арендовать футболиста.
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