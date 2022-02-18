Агент сообщил, что Малком не собирается уходить из "Зенита" в ближайшее время.
"Малком никуда не уйдет. Он хочет остаться в "Зените", - сказал Гарсия.
Напомним, что накануне Малком забил один из голов "Зенита" в матче с "Бетисом". Петербуржцы на своем поле играли с испанской командой в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы и уступили со счетом 2:3. Ответная встреча запланирована на 24 февраля.
Источник: РБ Спорт
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Агент: Малком не уйдет из "Зенита". Он хочет остаться в клубе
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника "Зенита" Малкома, ответил на вопрос, есть ли вероятность, что летом игрок может сменить клуб.
Фото: "Зенит"