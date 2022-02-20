"Особые чувства к клубу всегда есть, никуда не уходят, это перманентное состояние. Подписан на все аккаунты клуба — в инстаграме, в других соцсетях. Я, конечно, не работаю в ПФК ЦСКА, это понятно, и все мои мысли посвящены "Рубину" и нашей собственной игре. И на данный момент, пока я работаю в "Рубине", который сейчас номер один с большим отрывом, второй клуб для меня — это ПФК ЦСКА", - цитирует Слуцкого пресс-служба "армейцев".
Слуцкий возглавлял клуб с 2009-го по 2016-й год. За это время он трижды выигрывал чемпионат России (2012,13, 2013/14, 2015/16), дважды Кубок России (2010/11, 2012/13) и еще дважды Суперкубок России (2013, 2014).
После этого Слуцкий тренировал сборную России, "Халл Сити" и "Витесс". В 2019-м специалист вернулся в РПЛ, возглавив "Рубин". В текущем сезоне его команда ушла на зимний перерыв на 10-й строчке в турнирной таблице. В активе "Рубина" 22 набранных очка в 18 турах.
Слуцкий: особые чувства к ЦСКА никуда не уходят. Подписан на все аккаунты клуба
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал после очной встречи рассказал об отношении к ЦСКА, который возглавлял ранее.
Фото: ФК "Рубин"