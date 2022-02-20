Фарке: опыт работы Шварца и Гисдоля в России не повлиял на мое решение возглавить "Краснодар"

Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке заявил, что опыт работы его соотечественников в России не повлиял на его решение возглавить "быков".

Фото: "Краснодар"





"Конечно, я с нетерпением жду встречи и с Шварцем, и с Гисдолем. Это хорошие люди и тренеры, и я уважаю их труд и достижения. Но тот факт, что мои соотечественники уже работали в России, совсем не повлиял на мое решение возглавить "



Напомним, что Фарке возглавил "Краснодар" в минувшем месяце. Предыдущим клубом немецкого специалиста был "Норвич". Фарке тренировал английскую команду в 2017-2021 годах.



"Краснодар" находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. "Быки" имеют в запасе 29 очков по итогам 18 туров чемпионата.



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Фарке оценил работу "Краснодара" на трансферном рынке Фарке отметил, что ждет встречи с главным тренером " Динамо " Сандро Шварцем и наставником " Локомотива " Маркусом Гисдолем. Вместе с тем опыт этих специалистов в России не повлиял на его решение принять предложение "Краснодара", добавил Фарке."Конечно, я с нетерпением жду встречи и с Шварцем, и с Гисдолем. Это хорошие люди и тренеры, и я уважаю их труд и достижения. Но тот факт, что мои соотечественники уже работали в России, совсем не повлиял на мое решение возглавить " Краснодар ". После общения с представителями клуба я был впечатлен его развитием, инфраструктурой, академией, потенциалом", - заявил Фарке.Напомним, что Фарке возглавил "Краснодар" в минувшем месяце. Предыдущим клубом немецкого специалиста был "Норвич". Фарке тренировал английскую команду в 2017-2021 годах."Краснодар" находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. "Быки" имеют в запасе 29 очков по итогам 18 туров чемпионата.Источник: Матч ТВ