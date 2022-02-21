Уткин отметил, что оценивает положительно прошедшие сборы. По словам хавбека, он ощущает, что находится в хорошей форме.
"Эти сборы оцениваю для себя положительно. Набирать форму было совсем не тяжело, отчасти связываю это с работой, проделанной в отпуске. Сейчас ощущения оптимальные. Амбиции у "Ахмата" самые высокие - весной будем играть на победу в каждом матче", - сказал Уткин.
Напомним, что Уткин перешел в "Ахмат" в летнее трансферное окно. Грозненский клуб арендовал игрока у "Краснодара".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Уткин провел за "Ахмат" 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
Даниил Уткин: амбиции у "Ахмата" самые высокие - весной будем играть на победу в каждом матче
Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин подвел итоги зимних сборов и рассказал об амбициях команды.
Фото: "Чемпионат"