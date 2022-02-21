Планируется, что будет создан фонд, призванный дополнительно мотивировать клубы к использованию российских игроков. Идея заключается в том, что клубы будут платить за каждую минуту, проведенную на поле легионером. При этом предусмотрены разные суммы - одна за легионера до 23 лет, другая - за иностранца старше этого возраста. Налог планируют рассчитывать в конце каждого сезона. Каждый клуб за каждую минуту легионера будет отчислять пять или 10 тысяч рублей.
РФС уже составил две таблицы отчислений - по 18 турам нынешнего сезона и таблицу-прогноз по итогам текущего сезона. При этом каждый клуб, помимо платы за иностранцев, сможет получать деньги за каждую минуту россиянина в возрасте до 23 лет. Средства будут переводить из сформировавшегося фонда платы за легионеров. Так, "Ростов", который по итогам 18 туров текущего розыгрыша чемпионата, заиграл легионеров на 46 миллионов рублей, но при этом заиграл российских футболистов на 92 миллиона, получает 46 миллионов. В свою очередь, приводится пример "Краснодара", который на 94 миллиона заиграл легионеров, а на 43 - россиян. "Быки" должны будут заплатить 51 миллион.
Источник: РБ Спорт
Источник: РФС обсудит вариант с увеличением числа легионеров в заявке клубов РПЛ до 13 человек
Раскрыты подробности планируемого налога на легионеров в РПЛ
В российской Премьер-Лиге может появиться налог на легионеров.
Фото: РПЛ