Раскрыты подробности планируемого налога на легионеров в РПЛ

В российской Премьер-Лиге может появиться налог на легионеров.

Фото: РПЛ





РФС уже составил две таблицы отчислений - по 18 турам нынешнего сезона и таблицу-прогноз по итогам текущего сезона. При этом каждый клуб, помимо платы за иностранцев, сможет получать деньги за каждую минуту россиянина в возрасте до 23 лет. Средства будут переводить из сформировавшегося фонда платы за легионеров. Так, "



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Источник: РФС обсудит вариант с увеличением числа легионеров в заявке клубов РПЛ до 13 человек Планируется, что будет создан фонд, призванный дополнительно мотивировать клубы к использованию российских игроков. Идея заключается в том, что клубы будут платить за каждую минуту, проведенную на поле легионером. При этом предусмотрены разные суммы - одна за легионера до 23 лет, другая - за иностранца старше этого возраста. Налог планируют рассчитывать в конце каждого сезона. Каждый клуб за каждую минуту легионера будет отчислять пять или 10 тысяч рублей.РФС уже составил две таблицы отчислений - по 18 турам нынешнего сезона и таблицу-прогноз по итогам текущего сезона. При этом каждый клуб, помимо платы за иностранцев, сможет получать деньги за каждую минуту россиянина в возрасте до 23 лет. Средства будут переводить из сформировавшегося фонда платы за легионеров. Так, " Ростов ", который по итогам 18 туров текущего розыгрыша чемпионата, заиграл легионеров на 46 миллионов рублей, но при этом заиграл российских футболистов на 92 миллиона, получает 46 миллионов. В свою очередь, приводится пример "Краснодара", который на 94 миллиона заиграл легионеров, а на 43 - россиян. "Быки" должны будут заплатить 51 миллион.Источник: РБ Спорт