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Минфин США ввел санкции против ЦСКА

Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
В 2020 году госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела около 80 процентов акций ЦСКА (77,63%), что сделало ее основным владельцем клуба. Это позволило погасить задолженность клуба перед ВЭБ, существовавшую на тот момент.

Сегодня министерство финансов США наложило санкции на ВЭБ.РФ, а также на ее структуры, среди которых присутствует ЦСКА. Ранее сегодня появлялась информация, что санкции на ВЭБ.РФ может наложить и Евросоюз.

ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды Алексея Березуцкого 30 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 зачетных баллов.

В первом матче после возобновления сезона "армейцам" предстоит московское дерби со "Спартаком". Встреча состоится в субботу, 26 февраля.

Источник: официальный сайт Минфина США


Теги: ЦСКА
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