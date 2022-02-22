В 2020 году госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела около 80 процентов акций ЦСКА (77,63%), что сделало ее основным владельцем клуба. Это позволило погасить задолженность клуба перед ВЭБ, существовавшую на тот момент.
Сегодня министерство финансов США наложило санкции на ВЭБ.РФ, а также на ее структуры, среди которых присутствует ЦСКА. Ранее сегодня появлялась информация, что санкции на ВЭБ.РФ может наложить и Евросоюз.
ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды Алексея Березуцкого 30 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 зачетных баллов.
В первом матче после возобновления сезона "армейцам" предстоит московское дерби со "Спартаком". Встреча состоится в субботу, 26 февраля.
Источник: официальный сайт Минфина США
Минфин США ввел санкции против ЦСКА
Министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА