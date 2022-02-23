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Бывший замминистра финансов России: для ЦСКА серьезной проблемой будет, если Евросоюз введет такие же санкции, как США

Известный экономист Сергей Алексашенко, ранее занимавший пост заместителя министра финансов РФ, отреагировал на санкции властей США, под которые попал ЦСКА.
Фото: Sport24
Экономист отметил, что пока ЦСКА не столкнулся с серьезными проблемами, поскольку санкции США не затрагивают расчеты в евро и швейцарских франках. По его словам, существенные неприятности у клуба могут возникнуть, если подобные ограничения введет ЕС.

"Пока санкции введены только со стороны США. Они не затрагивают еврозону, расчеты в евро и швейцарских франках. Поэтому это нестрашно. <...> Если аналогичные санкции будут введены ЕС, это уже более серьезная проблема. Ни один европейский клуб не станет совершать сделки с ЦСКА по покупке-продаже футболистов. Joma откажется продавать экипировку и так далее. У ЦСКА не будет счетов. Клуб не сможет платить ни в долларах, ни в евро", - сказал Алексашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА попал под санкции со стороны США в числе дочерних структур ВЭБ. Американские власти составили новые санкционные списки в связи с кризисом на Украине.

Источник: Sport24


Теги: ЦСКА
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