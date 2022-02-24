"Такая возможность пока не обсуждается и, думаю, маловероятна. В любом случае, даже если это случится, это будет еще одним сигналом, что в российском футболе должны быть российские игроки. Я всегда говорил, что надо ориентироваться на своих доморощенных спортсменов", - цитирует Терюшкова Sport24.
"Химки" ушли на зимний перерыв в РПЛ на последнем, 16-м месте. В активе подмосковной команды 14 очков в 18 турах. В первом туре после возобновления чемпионата команде предстоит домашняя встреча против "Динамо". Матч должен состояться 26 февраля.
Напомним, накануне "Химки" объявили о том, что новым главным тренером команды назначен Сергей Юран, который уже возглавлял клуб в 2020-м и выходил с ним в финал Кубка России. Ранее пресс-служба подмосковного клуба сообщила о расторжении контракта с Игорем Черевченко.
Терюшков: если легионеры уедут из РПЛ, то будет еще один сигнал, что надо ориентироваться на российских игроков
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о возможном отъезде иностранных футболистов из РПЛ.
Фото: ТАСС