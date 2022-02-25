Пресняков отметил, что ничья будет хорошим результатом для "Спартака". Также артист заявил, что у него есть опасения по поводу игры "красно-белых".
"Ничья будет хорошим исходом этого матча. Не знаю, каков сейчас "Спартак". Я не был сторонником нового тренера. Пока у меня масса опасений", - сказал Пресняков.
Отметим, что матч "Спартак" - ЦСКА пройдет завтра, 26 февраля, в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Спорт-Экспресс
"Пока у меня масса опасений". Пресняков - о "Спартаке" перед игрой с ЦСКА
Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший, являющийся болельщиком "Спартака", высказался о предстоящем матче "красно-белых" с ЦСКА.
Фото: "Спартак"