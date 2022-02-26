Невключение центрального защитника "Динамо" Ивана Ордеца в заявку на матч 19 тура с "Химками" не означает, что футболист и клуб будут разрывать контракт, сообщают СМИ.
По данным источника, отсутствие украинского футболиста Ордеца в заявке "Динамо" связано с его текущим моральным состоянием. Сообщается, что руководство бело-голубых по-прежнему рассчитывает на игрока и готово пойти ему навтречу, предоставив временную паузу в выступлениях.
Матч "Химки" - "Динамо" начнется в 14:00 по московскому времени.
Источник: Sport24
СМИ: "Динамо" и Ордец не планируют разрывать контракт
По данным источника, руководство "Динамо" предоставило украинскому защитнику клуба Ивану Ордецу паузу.
Фото: ФК "Динамо"