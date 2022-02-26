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Юран: после игры с "Динамо" поблагодарил ребят за отношение

Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал разгромное поражение от "Динамо" в 19-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Химки"
"После игры поблагодарил ребят за отношение. Самое главное, увидел то, что хотел — отношение к игре, моменту. Конечно, повлияли красные карточки. И то, когда "Динамо" осталось вдесятером, видно было, что выровняли игру, могли вытащить. Сказал парням, что ничего не произошло, есть объективные, субъективные причины", - цитирует Юрана "Матч ТВ".

"Химки" уступили "Динамо" с крупным счетом - 0:3. Подмосковная команда по ходу встречи дважды оставалась в меньшинстве. Сначала на 45-й минуте прямую красную карточку получил Дагерстоль, но почти сразу судья показал вторую желтую Евгеньеву из "Динамо" и уравнял составы. Но на 68-й минуте Анван также получил прямое удаление.

Напомним, Юран официально возглавил "Химки" 23 февраля. Ранее "Химки" уволили с поста главного тренера Игоря Черевченко. После 19 туров подмосковный клуб занимает последнюю строчку в РПЛ, набрав 14 очков.


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